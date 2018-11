. Oggi è andata in scena l’iniziativa #Giu'LeManiDallInformazione, organizzata dai sindacati Assostampa Sicilia e Federazione nazionale stampa italiana, e promossa dall’Ordine dei giornalisti. Il flashmob ha visto coinvolti numerosi giornalisti e personalità politiche locali e regionali. La manifestazione si è tenuta contemporaneamente nelle piazze dei capoluoghi di regione., sorretto a turno da vari esponenti della categoria. In prima linea Giulio Francese, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sicilia, Roberto Ginex, segretario regionale di Assostampa Sicilia, il segretario provinciale Giuseppe Rizzuto e il vice Davide Di Giorgi, i consiglieri regionali dell’ordine. Tra gli altri sostenitori della manifestazione, il vice sindaco di Palermo, Sergio Marino, gli assessori Giovanna Marano, Emilio Arcuri e Giuseppe Mattina, Giusto Catania di Sinistra Comune, Dario Chinnici del Pd e il deputato regionale Claudio Fava.: dopo l’assoluzione di Virginia Raggi dall’accusa di falso documentale, i due esponenti politici hanno accusato i giornalisti di aver condotto una battaglia immorale contro la sindaca di Roma e il M5S, definendoli “sciacalli” e “pennivendoli”. “Non ci sono parole per commentare questi attacchi – commenta il presidente Francese –. Io do peso alle parole del presidente della Repubblica che ha ricordato il valore della libertà di stampa e l’importanza del pluralismo. Ho ringraziato anche il presidente della Regione che ha ricordato qual è il ruolo delle istituzioni, che non possono permettersi di usare certi linguaggi ma devono sostenere con forza l’importanza del pluralismo. Noi oggi siamo qui per ricordare a noi stessi e ai cittadini l’importanza del nostro lavoro, gli insulti li lasciamo agli altri”.– risponde Ginex –. La libertà di stampa non si tocca né per i giornalisti, né per i cittadini che hanno bisogno di conoscere la verità. Noi siamo convinti che in questo momento nel Paese ci sia qualcuno che voglia mettere in dubbio non solo l’operato dell’informazione a tutela della verità, ma persino l’esistenza di un Ordine dei giornalisti”.– è il commento di Fava, che è anche giornalista e presidente della Commissione regionale antimafia –. A qualcuno forse farebbero comodo, a noi no. L'attacco volgare che subisce oggi l'intera categoria colpisce i tanti che, spesso in solitudine e con gravi rischi, offrono un insostituibile servizio pubblico che la politica dovrebbe valorizzare e non liquidare con frasi ed affermazioni ingiuriose”.per ribadire che la libera informazione è un principio fondante della democrazia - dice Catania - Tutelare la libertà di stampa significa tutelare lo stato di diritto nel nostro Paese. Esprimiamo condivisione e solidarietà alle ragioni della carta stampata. Troppo spesso la libertà di parola viene messa in discussione dall'attuale governo del Paese".ha della democrazia e dell’informazione: loro non vogliono giornalisti indipendenti ma asserviti, non persone libere ma robot che si limitano a riportare qualche dichiarazione. Il Partito Democratico oggi era a piazza Verdi, a Palermo, a fianco della Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Assostampa e dell’Ordine dei giornalisti per difendere l’articolo 21 della nostra Costituzione e la libertà di tante donne e tanti uomini che ogni giorno, spesso in condizioni precarie, rendono un servizio al nostro Paese”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo.