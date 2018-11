Nel 2018, 539mila poveri non si sono potuti permettere le cure mediche e i farmaci di cui avevano bisogno, mentre 13 milioni di persone hanno limitato le spese per visite e accertamenti. Lo si legge nel Rapporto 2018 su Povertà Sanitaria e Farmaci della Fondazione Banco Farmaceutico onlus e BFResearch. La richiesta di farmaci è aumentata del 22% nel quinquennio 2013-2018. A causa di spese più urgenti, le famiglie povere destinano alla salute solo il 2,54% della propria spesa totale. In particolare, possono spendere solo 117 euro l'anno. (ansa)