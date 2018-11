che armeggiavano in un magazzino. Alla vista dei poliziotti hanno tentato la fuga, ma si è rivelata inutile:

il 24enne è stato bloccato quasi immediatamente, il minore si è diretto di corsa verso le scale ma è riuscito a percorrere solo pochi metri prima di essere raggiunto e bloccato.

, raggiunti dal proprietario del magazzino, hanno effettuato un sopralluogo nei locali, constatando che le catene ed i lucchetti posti a chiusura delle due porte d’accesso erano stati distrutti.

I due giovani sono stati arrestati e accompagnati negli uffici della questura per gli ulteriori accertamenti: il 24enne è stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza, mentre il minorenne è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza Morvillo.

Gli arresti sono stati poi convalidati.

. E' così andato in fumo il colpo all'interno di uno stabile di via Archimede, in pieno centro a Palermo, dove sono scattate le manette per H.V.k di 24 anni e C.M.U, di 16 anni.