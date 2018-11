in sala d'attesa c'erano un'anziana signora e una ragazzina minorenne. Erano lì per dimagrire.Sbagliato e potenzialmente dannoso per la salute visto che non era gestito da nutrizionisti o dietologi professionisti. La titolare del centro, una donna messinese di 67 anni, è stata denunciata per esercizio abusivo della professione. Si sta valutando la posizione delle sue collaboratrice, tutte casalinghe che predisponevano diete calibrate e suggerivano di assumere pure degli integratori.Era previsto il pagamento di 50 euro per associarsi. Sembrava tutto vero: la visita, il controllo degli esami del sangue, le prove allergiche e infine la promessa di dimagrimento sicuro e rapido. Di sicuro, però, secondo l'accusa, nulla c'era all'associazione "Sole e Luna" di Cruillas parecchio attiva anche nell'organizzare incontri ed eventi per pubblicizzare la propria attività. .