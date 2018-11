Il reato, infatti, non prevede una misura cautelare restrittiva.

ed è l'aggressore di Giovanni Caruso. I carabinieri lo hanno identificato grazie alle immagini della telecamerache ha ripreso il pestaggio., vive nel rione Uditore, ha una denuncia per guida in stato di ebrezza, segnalazioni per episodi di violenza ed è stato rinviato a giudizio per rapina e lesioni.Hanno trovato lo scooter ripreso dalla telecamera, un paio di scarpe sporche di sangue e i vestiti indossati durante l'aggressione. Non è stato necessario l'aiuto dei cittadini che aveva spinto il procuratore Francesco Lo Voi e l'aggiunto Salvatore De Luca a dare il via libera alla diffusione del video. Identificata pure la ragazza, D.L., 21 anni, fidanzata con Cannata da alcuni mesi, a cui Caruso sabato notte si era avvicinato sentendola piangere. Le stava prestando soccorso mentre rientrava a casa in viale Regione Siciliana al termine di una giornata di lavoro.contro il titolare del pub Dorian. “Sono stato io”, ha ammesso l'uomo mentre i carabinieri perquisivano la sua abitazione. È stato denunciato a piede libero per lesioni.