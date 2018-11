PALERMO - In occasione del festival “Porte aperte all’innovazione - La politica di coesione per lo sviluppo del Sud”, dedicato allo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno , in programma il 14 e 15 novembre a Palermo, la struttura che gestisce il PON Infrastrutture e Reti (PON - IR) 2014/2020 sarà presente per raccontare i principali interventi previsti dal P rogramma allo scopo di migliorare la mobilità delle per sone e delle merci e garantire uno sviluppo competitivo dei territori partendo dal Mezzogiorno. Il Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014 - 2020 è gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali sotto la guida dell’Avv. Dott.ssa Bernadette Veca. Proprio la Sicilia c on la città di Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa , sarà la cornice in cui si svolgerà l’evento annuale del PON - IR. Durante i due giorni di manifestazione lo stand del PON - IR rappresenterà il punto informativo per le diverse iniziative che vedono coinvolto il Ministero; in particolare , l’attenzione sarà focalizzata sull’azione di sensibilizzazione “ Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi ” , realizzata quest’anno per la prima volta e ded icata alle scuole superiori delle regioni oggetto degli interventi del Programma. Mercoledì 14 novembre , alle ore 11:30, il PON - IR organizza l’evento “I l Sud #InRete con l’Europa” , in cui l’Autorità di Gestione del Programma , dottoressa Annamaria Poso, e alcuni Beneficiari responsabili dell’attuazione del Programma , illustreranno i risultati raggiunti e le prosp ettive di sviluppo. Due intervent i specific i saranno dedicati agl i aspetti di tutela ambientale e alla strategia di comunicazione interattiva del PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 . Nel corso dell’evento è previsto un momento d edicato alla premiazione di uno degli Istituti Scolastici che hanno partecipato al Concorso previsto dall’Azione di Sensibilizzazione “Il Sud #InRete con l'Europa: racconta con i tuoi occhi”. Il PON Infrastrutture e Reti persegue le priorità dell’Unione Europea nell’ambito delle infrastrutture di trasporto, contribuendo al miglioramento delle condizioni di mobilità delle persone e delle merci ed è finalizzato a garantire uno sviluppo competitivo dei territori delle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno. Il PON - IR mette a disposizione un budget di circa 1. 843 milioni di e uro finanziando con fondi europei e nazionali opere pubbliche in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. In una logica di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, tutti gli interventi realizzati attraverso i fondi del PON - IR sono volti al po tenziamento della modalità ferroviaria e il miglioramento del servizio in termini di qualità e tempi di percorrenza; miglioramento della competitività del sistema portuale e del sistema interportuale; miglioramento dell'integrazione modale e dei collegamen ti multimodali, per ottenere la massima mobilità regionale; ottimizzazione del traffico aereo attraverso il potenziamento dei sistemi e dei controlli.