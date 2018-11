. L'ipotesi circola ormai da alcuni mesi dopo le denunce di alcuni candidati della coalizione di centrodestra, rimasti fuori da Palazzo Madama lo scorso 4 marzo. Il caso è finito anche ache ha mandato un proprio inviato a Caulonia, in provincia di Catanzaro, una delle città dove si sarebbe consumato l'errore.Secondo quanto raccontato dal tg satirico e da, all'interno del piccolo comune calabrese, nei verbali per la Corte d'Appello. L'inviato ha parlato di casi simili attestati in altri centri della stessa circoscrizione, un numero così alto da mettere a rischio l'elezione dello stesso vice premier e leader leghista Matteo Salvini.Le forze politiche di centrodestra, in quella collegio, hanno infatti ottenuto poco meno del 33%, un numero dato dalla somma del 21,4% di Forza Italia, il 5,8% della Lega, il 4,1% di Fratelli d'Italia, l'1,5% di Noi con l'Italia-Udc. Con questo risultato, i seggi attribuiti all'alleanza sono stati due, uno agli azzurri e uno ai leghisti. Stando alle parole della Caliguri, i riconteggi e le conseguenze rettifiche potrebbero permetterle l'elezione, togliendo il seggio ai leghisti e attribuendone un secondo agli azzurri.