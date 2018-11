Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, che sull'argomento ha presentato un'interrogazione urgente all'assessore regionale alle Infrastrutture e ha inviato una nota al presidente della Commissione Territorio dell’Ars, Giusy Savarino, per chiedere una audizione dei vertici di Trenitalia.

. A Ficarazzi, ad esempio, non è più attiva quella delle ore 7 verso Palermo, e ciò sta causando numerosi disagi per i pendolari, in particolare gli studenti". A dirlo èe con questo obiettivo è stato voluto e sottoscritto dal presidente Nello Musumeci e dall'assessore Marco Falcone. Ebbene, la soppressione di alcune corse molto utili per gli utenti certamente non sembra andare in questa direzione e per questo siamo sicuri che il dipartimento regionale ai Trasporti attiverà tutti i controlli e le verifiche del caso, eventualmente applicando sanzioni a Trenitalia".