"Si chiede a codesto Ufficio di presidenza - conclude il documento degli ex parlamentari - di astenersi dall'adozione della proposta" e "l'Associazione si riserva ogni azione consentita a tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi".

I grillini però non sono pronti a rinunciare alla battaglia, soprattutto dopo che Camera e Senato si sono portati avanti: "Non ci sono più scuse: se è vero che questo Parlamento è agganciato a Camera e Senato allora giù la maschera, il principio non può valere a seconda delle convenienze", ha ribadito il vicepresidente dell'Ars Giancarlo Cancelleri. Anche il regolamento interno dell'Ars parla chiaro, come fanno notare dal gruppo del M5s: "Il trattamento pensionistico spettante ai deputati è disciplinato da apposito regolamento approvato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza, in conformità a quello previsto per i membri del Parlamento nazionale". Dopo Camera e Senato, quindi, l'Ars dovrebbe automaticamente allinearsi.

Ma, ancora prima di leggere la relazione tecnica degli uffici, già i colleghi del Consiglio di presidenza avevano espresso le proprie perplessità sul taglio ai vitalizi. E tra i primi oppositori ci sarebbe proprio il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, che a luglio, alle prime battute di questa "vertenza" aveva dichiarato: "Vorrei però ricordare che i vitalizi sono stati eliminati quindi non c'è più cosa tagliare. Quello che si propone è di togliere soldi a persone che oggi hanno 90 anni e che avevano i vitalizi di quarant'anni fa. Personalmente non sono d'accordo, se voteranno allora andrò a chiedere scusa agli ex deputati".

Stando alle prime informazioni trapelate, secondo il calcolo fatto dagli uffici, il taglio dei vitalizi comporterebbe un risparmio tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Ciò nonostante il parere "sintetizzato" in 59 pagine resta negativo. Questa l'obiezione: i ricorsi degli ex deputati, o dei deputati ancora in carica, sarebbero ingestibili per le casse del Parlamento regionale.di una eventuale delibera "avente oggetto la rideterminazione dei vitalizi" in quanto "in contrasto con diverse norme e principi costituzionali". L'iniziativa è del presidente dell'associazione Vittorino La Placa, che si è affidato all'avvocato Girolamo Rubino.: "Il governo del Cambiamento - ha riferito Cancelleri - ha previsto nella manovra un taglio del 30% dei trasferimenti statali alle Regioni che non tagliano i vitalizi. Per la Sicilia parliamo di una riduzione di 9 milioni".