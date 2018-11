. Un uomo di 69 anni è morto nell'incendio della sua abitazione, avvenuto nel cuore della notte al civico 42. G.V abitava in un attico che nel giro di pochi minuti e per cause da accertare, è stato avvolto dalle fiamme.durante il quale è stato trovato l'uomo senza vita.sul posto sono intervenuti anche la polizia e il 118, a cui non è rimasto che constatare il decesso. E' poi giunto il medico legale per una prima ispezione cadaverica. Ancora in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio che ha distrutto l'appartamento senza lasciare scampo al 69enne, i rilievi vengono effettuati in queste ore insieme alla Scientifica.