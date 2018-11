Il governo sta per varare una norma anti-Netflix per il cinema. 'Mi accingo a firmare il decreto che regola le finestre in base a cui i film dovranno essere prima distribuiti nelle sale e dopo di questo su tutte le piattaforme che si vuole. Penso sia importante assicurare che chi gestisce una sala sia tranquillo nel poter programmare film senza che questi siano disponibili in contemporanea su altre piattaforme', annuncia il ministro della Cultura Bonisoli.