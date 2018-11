Paura nel primo pomeriggio in via Saitta Longhi, una traversa di via Paruta a Palermo, per un incendio in una palazzina.ma l'incendio stava per diffondersi: ad evitare il peggio due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato il rogo. Le cause sono ancora da accertare.E' il secondo incendio nel giro di poche ore in città: stanotte le fiamme sono divampate nell'appartamento al sesto piano di un palazzo nella centralissima via Giusti, tra le vie Sciuti e Libertà. Il rogo non ha lasciato scampo al proprietario dell'abitazione, Vincenzo Giaimo, un professore in pensione di 69 anni.