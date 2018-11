Al momento si contano sulle dita di una mano, ma la loro resistenza rischia davvero di far cadere il governo giallo-verde. Sono, i cinque senatori che nell'ultimo mese hanno iniziato una vera e propria 'guerra' con i vertici pentastellati. Si tratta di Gregorio De Falco, Elena Fattori, Paola Nugnes, Matteo Mantero e Virginia La Mura. La loro insofferenza, pericolosa per la maggioranza, è emersa già durante la discussione sul Decreto Sicurezza, approvato nonostante i ribelli si siano rifiutati di partecipare al voto. E' andata diversamente invece ieri sera, quando, sul condono di Ischia. Ora, per i dissidenti, il Movimento starebbe studiando un'espulsione "soft", magari temporanea, ma l'allontanamento dei cinque dalla maggioranza potrebbe avere un effetto boomerang per tutto il governo., il comandante che "non molla". Napoletano, classe 1965, De Falco è salito agli onori della cronaca nel gennaio del 2012, quando era il capo operativo della capitaneria di Livorno. Fu lui ad assumere la guida dei soccorsi durante il naufragio della Costa Concordia, intimando con fermezza al comandante Francesco Schettino di tornare a bordo. De Falco ha aspramente criticato i metodi con cui è stato presentato il Decreto Sicurezza: "Il compito del parlamentare non è ratificare decisioni prese altrove, ma concorrere a determinare l'indirizzo dell'esecutivo, se si chiama così non è un caso. Non mollo, rifarei tutto in maniera identica"., e la "sinistra" grillina. Cinquantadue anni, romana di adozione, è da sempre una delle voci critiche del Movimento, vicina al presidente della Camera Roberto Fico. Nel 2017, si era anche candidata per la leadership del M5S, venendo sconfitta proprio da Luigi Di Maio. Non solo contraria al Dl Sicurezza, non ha condiviso gli attacchi di Alessandro Di Battista alla stampa, invitando i giornalisti grillini eletti a dimettersi dal Parlamento "per coerenza". Nelle ultime ore ha parlato di un "Movimento denaturato" dove ci sarebbe "un clima di terrorismo psicologico".Fra gli ortodossi della sinistra a cinque stelle anche. Il primo, 44 anni di Savona, è uno storico esponente dei primi meet up, già eletto alla Camera nella passata legislatura. La senatrice La Mura è invece alla prima esperienza parlamentare. Ha 52 anni ed è nata e cresciuta a Pompei., pasionaria antigovernativa. Nata nel 1962, viene da Pozzuoli, in provincia di Napoli. Non ha mai visto di buon occhio l'alleanza giallo-verde e ha più volte criticato il vice premier leghista Matteo Salvini: "Non dobbiamo reagire con ruspe, violenza o ronde che generano solo altra violenza. Con pregiudizio. Si deve reagire con cura e più presenza dello Stato nei territori. Salvini genera solo degrado".