Una prima ondata di freddo nel weekend, con le temperature che finalmente scenderanno di 8-10 gradi, raggiungendo i valori medi per il periodo. E da lunedì un abbassamento della colonnina di mercurio ancora più marcato, di ulteriori 3-4 gradi, con massime al di sotto dei 10 gradi, che sono "valori più tipici dell'inverno che non di pieno autunno". Queste le previsioni per i prossimi giorni in Italia del meteorologo di 3bmeteo.com, Paolo Corazzon, secondo il quale non mancherà il maltempo, che colpirà il Centrosud e in particolare le regioni adriatiche nel fine settimana, e il Centronord dalla prossima settimana."Nel weekend - spiega - ci attendiamo un calo delle temperature uniforme in tutta Italia, pari a 8-10 gradi in meno. Questa diminuzione delle temperature riguarderà anche il Nord Italia, dove, non registrandosi in questi giorni valori altissimi, la diminuzione sarà inferiore. Ovunque le massime non supereranno i 9-10 gradi". Da lunedì farà ancora più freddo, a seguito dell'arrivo di una nuova perturbazione, che farà ridurre le temperature di altri 3-4 gradi. Dai valori sopra la media dell'Estate di San Martino, passeremo in pochi giorni a temperature quasi invernali, sotto la media del periodo".(ANSA)