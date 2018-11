PALERMO - Avvenimenti previsti per mercoledì 14 novembre in Sicilia:1) CATANIA - Le Ciminiere, sala E7, ore 10:00 Presentazione dei tornei internazionali professionistici femminili ITF Women's Pro Circuit, in programma a Catania dal 17 novembre al 15 dicembre a Solarino (Siracusa), ai quali prenderanno parte 80 giocatrici da tutto il mondo già tra le prime 200 del Ranking WTA.2) PALERMO - Largo degli Abeti, ore 10:00 Cerimonia commemorativa in ricordo dell'agente della Polizia di Stato Calogero Zucchetto, ucciso in un agguato mafioso a Palermo il 14 novembre del 1982.3) PALERMO - Cantieri Culturali alla Zisa, ore 10:30 Tappa di "Porte aperte all'innovazione", una manifestazione itinerante organizzata da FPA, società del gruppo Digital360 sui migliori progetti di innovazione nel Mezzogiorno. Fino al 15 novembre.4) VIAGRANDE (CT) - Relais San Giuliano, via Antonello da Messina 3, ore 14:00 Seminario su best practice e sistemi costruttivi all'avanguardia dal titolo "Innovazioni e hi-tech in cantiere. Il sistema integrato di armature a tappeto", organizzato da Ordine e Fondazione Ingegneri di Catania in collaborazione con Università, Ordine e Fondazione Architetti, Collegio dei Geometri, Ance Catania e Sider Sipe S.p.A.5) PALERMO - Palazzo delle Aquile, Sala Giunta, ore 15:00 Conferenza stampa di presentazione della II edizione della manifestazione "Da Capo a Capo", organizzata dal Teatro alla Guilla e diretta da Valerio Strati. Saranno presenti il sindaco Leoluca Orlando, l'assessore comunale alla Cultura Andrea Cusumano e il direttore artistico Valerio Strati. La manifestazione si svolgerà il 17 e il 18 c.m.6) PALERMO - Arsenale della Marina Regia, via dell'Arsenale, ore 17:00 Apertura del "Festival della Parola" con un appuntamento dedicato ad Andrea Camilleri e al suo linguaggio. La parola di Montalbano in un reading e una perfomance teatrale che vede in scena Cocò Gulotta - recente interprete di testi di Camilleri su Rai1 - accompagnato dalle sonorità mediterranee di Dario Sulis.7) PALERMO - Libreria Voglia di Leggere, via Pacinotti 36, ore 17:30 Presentazione del volume "Palermo ai tuoi occhi", di Alli Traina. Partecipa l'autrice.8) PALERMO - Galleria Regionale della Sicilia, Palazzo Abatellis, ore 17:30 Presentazione del restauro, offerto dall'Inner Wheel Club di Palermo Centro, de "Il Leoncino", una scultura in marmo bianco del XVI secolo.9) PALERMO - Ospedale Villa Sofia e Ospedale Cervello, Giornata mondiale del diabete: in Sicilia le attività di prevenzione di Dussmann Service. La campagna di sensibilizzazione si terrà anche presso l'Ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale.(ANSA).