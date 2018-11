PALERMO - “Il Miur autorizzi la stabilizzazione degli lsu rimasti fuori dal processo di fuoriuscita dal precariato e che hanno prestato servizio presso gli istituti scolastici dell'area metropolitana di Palermo in qualita' di collaboratori scolastici”. Lo chiede Gianluca Inzerillo, capogruppo di Sicilia Futura al consiglio comunale di Palermo. “Si tratta di personale che proviene dalle cooperative convenzionate con l 'ufficio scolastico regionale e non puo' rimanere fuori dalla contrattualizzazione – dice Inzerillo - Hanno garantito il servizio per molti anni e hanno superato una procedura di selezione pubblica che gli permetterebbe di entrare a pieno titolo all'interno della pubblica amministrazione. Ci uniamo agli sforzi portati avanti dal sindaco Orlando e dal deputato regionale Tamajo, il governo deve farsi carico del problema evitando la macelleria sociale e inserendo le somme in finanziaria per garantire i servizi”.