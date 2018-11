Sono previste alcune limitazioni alla circolazione: chiusura al transito veicolare dalle ore 07,00 alle ore 15,30 e comunque fino al termine della maratona e l’istituzione dei divieti di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, che scatteranno solo in viale del Fante dalle ore 16,00 di sabato 17 novembre alle ore 17,00 di domenica 18 novembre, mentre in tutte le altre strade del percorso soltanto domenica 18 dalle ore 00,00 alle ore 15,30 e comunque sino al termine della manifestazione.

Saranno inoltre istituiti i sensi unici di marcia nelle vie Scrofani, B. Verona, Mater Dolorosa, Teti.

Il personale della Polizia Municipale presente sul percorso assicurerà il regolare svolgimento della manifestazione e la necessaria assistenza agli utenti.

Inoltre, da sabato 17 novembre fino a domenica 18 novembre si svolgerà nel quartiere Capo la manifestazione “Da Capo a Capo” che prevede passeggiate lungo le vie del quartiere con performance musicali, teatrali, di danza e laboratori per bambini. La viabilità cittadina sarà modificata nella zona di via Porta Carini e in via Beati Paoli.

PALERMO - La Polizia Municipale informa che domenica 18 novembre è prevista la “XXIV Maratona di Palermo” con partenza e arrivo dallo Stadio delle Palme “V. Schifani” che coinvolgerà alcune strade del centro città e di Mondello.