- I tempi sono maturi. Ma sui nomi, c’è ancora qualcosa da sistemare. Il governo regionale si prepara a “varare” le nuove nomine ai vertici di Asp e ospedali siciliani. La prossima riunione di giunta, forse già domani, dovrebbe essere quella buona. Gli ultimi incontri, però, non hanno sciolto alcuni nodi.Il quadro generale, però, potrebbe essere quello di una rivoluzione solo “parziale”. Più di un nome, tra quelli dei direttori generali che hanno guidato le aziende negli anni del governo Crocetta potrebbero e dovrebbero trovare posto in altre strutture, ma sempre nel ruolo apicale di direttore generale.La regola imposta dal governo che prevede l’impossibilità di confermare gli attuali commissari nell’azienda che attualmente guidano, porteràlontano da Palermo. Al suo posto, all’Asp 6 potrebbe arrivare, fortemente voluta da Forza Italia e in particolare daSpunta un nome nuovo invece per la guida dell’importante Arnas Civico: è quello di, che sarebbe nominato in “quota” Diventerà bellissima: il manager è molto gradito ad, ma piace anche ad altri pezzi del governo, come all’assessore alle Attività produttive. Tiene banco, però, il "caso" di Giovanna Volo. Scelta pochi mesi fa per ricoprire il ruolo di commissario dell'Azienda, è stata esclusa dalla rosa dei possibili direttori generali.A scegliere la terna di nomi per i Policlinici saranno, come prevede la norma, i rettori. E così, a scegliere quelli che dovranno guidare l’ospedale universitario palermitano sarà, “sfidante” dialle ultime elezioni regionali dove l’ingegnere palermitano corse col Pd e col centrosinistra. Stando a quanto trapela, il rettore potrebbe puntare in particolare su, già all’Asp di Trapani e gradito ovviamente a esponenti dell’opposizione come l’ex assessore alla Sanità. In realtà, dal governo era emersa un’altra candidatura: quella di. Il manager per qualche mese era stato inviato dall’esecutivo alla guida dell’azienda Seus-118. Ma la “scalata” verso il Policlinico è assai difficile, anche perché tra i suoi sponsor, oltre al forzista, figura proprio l’ex rettore: difficile che il suo successore Micari faccia questa “cortesia” al governo. Così, Colletti potrebbe andare alla guida dell’ospedale Villa Sofia-Cervello, dove non si esclude però un ritorno: quello di, in passato vicino aoggi in “sintonia” col governatore Musumeci.Una novità potrebbe arrivare all’Asp di Trapani, dove è caldo il nome di. È stato lui, negli anni del governo Crocetta, a dirigere la delicatissima e importante Centrale unica di committenza. Proprio per questo, in passato è stato considerato vicino all’area politica dell’ex governatore e del senatore. Ma Damiani sembra avere estimatori anche nel governo Musumeci, in particolare nell’assessore Turano che lo vedrebbe bene, stando a quanto filtra, proprio alla guida dell’Asp di Trapani.Più di un manager, invece, tra quelli che hanno guidato la Sanità siciliana nella scorsa legislatura resterà alla guida di aziende sanitarie e ospedaliere. È il caso diche sembra sia molto stimato dallo stesso governatore Musumeci: per lui probabile il trasloco dall’Asp di Palermo a quella di Catania. Nel capoluogo etneo, poi, potrebbe arrivare anche l’attuale commissario del Policlinico di Palermo: per lui la poltrona di direttore generale del "Cannizzaro". Cambio di provincia anche perche da Messina e dalla guida dell’Ircss Bonino Pulejo potrebbe andare a guidare l’Asp di Ragusa. A lasciargli il posto, un altro dei possibili “confermati”:, vicino all’area politica che fa capo a Michele Cimino, potrebbe andare all’Asp di Caltanissetta o tornare all'Asp di Agrigento.