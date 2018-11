: il coloratissimo e sicilianissimo calendario 2019, realizzato da Siciliando, presso l’auditorium del Mercato Excelsior in via Cavour 133, a Palermo, dalle 17.30 alle 20, L’associazione culturale SciliandoStyle racconterà i primi 4 anni di attività, fatta di eventi, tour, mostre e tante altre iniziative. Sarà altresì una piacevole kermesse di amici e supporter che saluteranno i presenti e ricorderanno la loro esperienza con il gruppo Social che dal virtuale è passato al reale e che ne ha fatto la sua forza.e presidente dell’omonima associazione, insieme con il team al completo condividerà con(presidente di Confartigianato Turismo e Spettacolo), un pomeriggio di grande vivacità, cultura e sicilianità. In più sarà dato - nel corso dell’evento - un annuncio per il 2019 rivolto alle eccellenze e alla cultura siciliana. Ingresso gratuito.