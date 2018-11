. L'Aula stava esaminando i primi articoli del "ddl aiuole", sugli spazi verdi in città, quando, alla votazione del secondo articolo la seduta è stata sospesa perché non c'era il numero legale. I ragazzi sono rimasti tra i bachi della tribuna in attesa che la seduta riprendesse. E le loro aspettative non sono andate deluse.La discussione si è interrotta a più riprese per via delle richieste del Movimento 5 stelle di verificare che a tutti i tesserini inseriti e abilitati al voto corrispondesse effettivamente la presenza del deputato in Aula. Insomma, anche quando è stato possibile votare, erano presenti non più della metà dei deputati. Dopo un acceso botta e riposta tra il presidente e il vicepresidente grillino Giancarlo Cancelleri, Miccichè ha sospeso di nuovo la seduta."Le giovani generazioni sono quelle che più di tutte devono avere un quadro chiaro di cosa siano le istituzioni e di come operino per la democrazia - ha detto Pagana. - Per questa ragione, ho avviato un percorso di educazione alla legalità rivolto agli studenti siciliani che prevede una serie di incontri, dibattiti e confronti tra gli studenti stessi e uomini di giustizia, forze dell’ordine, politica e società civile, insomma con tutti quei profili che danno il loro contributo alla legalità".Ad accompagnare i novanta studenti delle ultime classi della scuola superiore Ettore Majorana, diretto da Giuseppe Chiavetta, i docenti Alba Schillaci, Valeria Caniglia, Giusi Ragusa, Maria Concetta Marrali, Marina Ruccella e Antonio Testa. “Ho trovato grande voglia di ascoltare e comprendere - ha detto la deputata - mi hanno fatto molte domande e sono stata ben lieta di rispondere"."La commissione Ambiente ha lavorato al disegno di legge sui rifiuti che aveva la priorità, ma ad un certo punto l'assessore all'Energia Alberto Pierobon ha avuto un problema di salute e si è dovuto assentare per alcune settimane - ha raccontato Giusy Savarino, presidente della Commissione Ambiente -. Con la presidenza della commissione abbiamo deciso di non fermare il nostro lavoro e di esaminare, durante quel periodo, i disegni di legge che non richiedevano troppo tempo, senza impegno di spesa e senza la necessità della presenza dell'assessore". Come, appunto, il disegno di legge "norme per l'affidamento in 'adozione' delle aiuole e spazi verdi da parte delle amministrazioni comunali siciliane".All'inizio della seduta sono stati incardinati i disegni di legge su rendiconto 2017, assestamento 2018 e sui 'debiti fuori bilancio'. Gli emendamenti vanno presentati entro venerdì alle ore 13, la discussione dei documenti contabili inizierà la prossima settimana.