e diurni per l’accoglienza e l’assistenza ai clochard: ieri gli uffici hanno firmato il contratto e la città potrà così affrontare al meglio eventuali emergenze legate al freddo invernale”. Lo dice Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022 al consiglio comunale di Palermo.centro diurno per la socializzazione e unità di strada che agiranno sul territorio – spiega Sala – Per l’accoglienza diurna sono previsti 36 posti e per quella notturna 24 per ogni polo, di cui 4 per l’emergenza, per un totale di 72 posti grazie a un investimento di 1,8 milioni per tre anni. Un risultato importante, per il quale vanno ringraziati l’assessore comunale alle Attività sociali Giuseppe Mattina e i suoi uffici, che consente non solo di garantire la dovuta accoglienza a chi è in difficoltà, ma anche per affrontare il problema abitativo sotto nuovi punti di vista e con nuovi strumenti”.