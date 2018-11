e l'avvocato

. Adesso la partecipata regionale che si occupa di riscossione dei tributi in Sicilia potrà avere una governance nel pieno delle sue funzioni dopo che lo scorso 25 settembre le opposizioni avevano "impallinato" i primi due nomi indicati dalla giunta, Massimo Giaconia e Gaetana Palermo. Riscossione Sicilia, per cui una legge approvata nella precedente legislatura aveva deciso la liquidazione e il trasferimento delle funzioni e del personale all'Agenzia delle entrate nazionale, è ancora in attesa di conoscere le proprie sorti. Il dialogo con il governo romano prosegue, ma non sembra essere vicina una svolta. Per questo i sindacati hanno chiesto la settimana scorsa un incontro urgente al presidente della Regione Nello Musumeci.

La Commissione Affari istituzionali dell'Ars ha approvato le nomine dei due componenti del consiglio di amministrazione di; del direttore del; e del commissario straordinario dell'. La maggioranza dunque si ricompatta nella commissione guidata da Stefano Pellegrino, di Forza Italia, e si sblocca lo stallo, dopo che la scorsa settimana la seduta dedicata alle nomine era saltata per l'assenza del numero legale.Dopo la fumata bianca per il presidente del consiglio di amministrazione di Riscossione Sicilia, l'avvocato tributarista catanesela commissione oggi ha approvato la nomina degli altri due componenti, il commercialista"Finalmente si sblocca l'impasse che inchiodava i dipendenti e l’intero ente ad uno stato comatoso - dice, deputato dell’Udc e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia -. Adesso Riscossione Sicilia può procedere al passaggio all’ente unico di riscossione presso l’Agenzia delle entrate. Se lo scorso anno la legge approvata ha previsto la chiusura e il passaggio, ad oggi, la Sicilia resta l'unica regione a gestire in proprio l'attività di riscossione con costi insostenibili per i cittadini e gli utenti. Serve accelerare il processo di messa in liquidazione nell'interesse delle casse regionali, degli utenti siciliani e degli stessi lavoratori dell'azienda che da troppo tempo vivono in una vera e propria palude".Ed è un fedelissimo di Musumeci il nuovo direttore del Cefpas, l'ente che si occupa della formazione nel settore della Sanità in Sicilia. Si tratta di, già capo di gabinetto di Raffaele Stancanelli al Comune di Catania. Per lui, a lungo si era parlato di un incarico di responsabilità alla Regione, come dirigente generale "esterno" per la Programmazione. Ipotesi poi tramontata.Approvata anche la nomina a commissario straordinario dell'Ente per il diritto allo studio universitario (Ersu) di Catania di Alessandro Francesco Cappellani, professore ordinario di Chirurgia generale e già presidente dell'Ente.