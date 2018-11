Vittorio Teresi, che ha però rinunciato per motivi personali. Si è tornati al voto e Agnello ha raccolto il consenso unanime in V° Commissione. Sarà il vice del procuratore Alfredo Morvillo.

ha proposto il magistrato Maurizio Agnello per l'incarico di procuratore aggiunto a Trapani. È stato votato all'unanimità. La parola passa ora al Plenum, ma la ratifica è una formalità.dove da anni fa parte della Direzione distrettuale antimafia. In particolare, negli ultimi tempi, si è specializzato nelle indagini sugli interessi della mafia per i traffici di droga.