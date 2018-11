A tre mesi dal crollo del ponte Morandi, è legge il decreto su Genova e altre emergenze. Approvato dal Senato con 167 voti a favore, 49 contrari e 53 astensioni. 10 i senatori M5s che non hanno preso parte alla votazione. Tra di loro Gregorio De Falco, Elena Fattori, Paola Nugnes. Dopo il passo falso della maggioranza per il voto di due dissidenti M5s su un emendamento di Fi, ripristinato il condono per le case a Ischia. Bagarre in aula per il pugno alzato da Toninelli, lui replica: 'ho gioito per i genovesi'. Le opposizioni insorgono, Casellati sospende la seduta. Conte: 'la città si rialza, il governo è al suo fianco'. Toti, FI astenuta? Io avrei votato a favore.