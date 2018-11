Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 14 novembre, in Sicilia.1) PALERMO - Museo Pasqualino, ore 09:00 La Fondazione Ignazio Buttitta promuove il Convegno internazionale di studi Narrazioni e rappresentazioni del sacro femminile dedicato allo storico delle religioni palermitano Giuseppe Martorana. L'incontro sarà coordinato da Daniela Bonanno e Ignazio Buttitta. Fino a venerdì.2) PALERMO - Corte d'Appello, ore 09:30 Incontro su 'Mediazione e diffamazione a mezzo stampa' nell'ambito degli appuntamenti formativi sulla mediazione civile e commerciale organizzati da Concilia Lex.3) SIGONELLA (CT) - Base militare, stazione Usa, ore 09:30 Presidio organizzato dalla Uiltucs dei lavoratori addetti a manutenzioni, reception, lavanderia e servizi ai piani nell'area militare statunitense.4) PALERMO - San Paolo Palace Hotel, ore 10:00 Conferenza stampa delle segreterie regionali dei sindacati della dirigenza medica sul futuro della sanità in Sicilia.5) SIRACUSA - Sala Archimede, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione della guida "Virtuocity".6) PALERMO - Casa di reclusione Ucciardone , ore 11:00 Alla presenza del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sarà firmato il protocollo d'intesa "Mi riscatto per Palermo".7) CATANIA - Questura, sala conferenze, ore 11:00 Assemblea del Siap, col segretario generale del sindacato di polizia Giuseppe Tiani.8) PALERMO - NH Hotel, Foro Italico Umberto I, 22/B, ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione di FlixBus.9) CATANIA - Municipio, sala Coppola, ore 12:00 I consiglieri comunali del M5s Giovanni Grasso ed Emanuele Nasca e i consiglieri della I e della II circoscrizione Fabrizio Cadili e Davide Marraffino incontrano rappresentanti di associazioni dei residenti del centro storico.10) CATANIA - Municipio, stanza 68, ore 12:30 La commissione consiliare Sanità, presieduta da Sara Pettinato, incontra i sindacati del settore sull'apertura del pronto soccorso del Policlinico e la contestuale chiusura del presidio dell'ospedale Vittorio Emanuele.11) AGRIGENTO - Distretto Turistico, ore 17:30 Alessandro Cacciato interverrà sul tema "Come prepararsi alle professioni del futuro". L'iniziativa è promossa dall'associazione dall'Ente per l'educazione degli adulti.12) PALERMO - Teatro Massimo, sala Onu, ore 18:00 Beatrice Monroy racconta Il castello di Barbablù di Béla Bartók con le letture di Ester e Maria Cucinotti. Saranno letti brani di Béla Balazs, Charles Perr ault, Angela Carter, Clarissa Pinkola Estés e Beatrice Monroy.13) PALERMO - Teatro Libero, ore 21:15 All'interno della programmazione del Festival "La Francia in Scena", promosso e organizzato da Institut Français Italia, Fondazione Nuovi Mecenati e Ambasciata di Francia in Italia, l'ultima creazione di Bintou Dembélé, S/T/R/A/T/E/S, una riflessione sul "selvaggio" tra hip-hop, krump e danza africana, per la prima volta in Italia.