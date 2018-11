l 13 giugno scorso sulle "Politiche attive del lavoro di Poste Italiane" e che sarebbe considerato "fortemente penalizzante per la Sicilia e per i lavoratori siciliani". Attualmente, sui 1300 passaggi da part time a full time previsti dal piano, alla nostra regione tocca solo una fetta da 38 persone. In più, Poste non ha previsto alcuna stabilizzazione dei numerosi operatori ora a tempo determinato. . In più, Poste non ha previsto alcuna stabilizzazione dei numerosi operatori ora a tempo determinato.

Molti, tra l'altro, i comitati interni di lavoratori che stanno nascendo per rappresentare i differenti fronti di protesta, come quello #FullTimeSubito o quello dei lavoratori in attesa di mobilità volontaria. Più cauti, invece, oggi i sindacati: la preoccupazione sottintesa è che l'azienda possa aumentare le trasformazione da part time a full time, ma spostando i dipendenti verso altre regioni, dove ci siano emergenze di organico.La vertenza ruota attorno all'accordo siglato tra Poste e sindacati i- quindi convertire in full time tutti i contratti ora part-time, individuare un congruo numero di stabilizzazioni dei precari e aumentare i numeri della mobilità in ingresso riservata alla Sicilia. Fondamentale avviare un serio processo di valorizzazione delle risorse già in servizio, prima ancora di ricercare personale all'esterno evitando quindi di immettere nuovi precari."Siamo veramente rammaricati nel constatare di essere considerati praticamente dei fantasmi - scrivono -. Centinaia di lavoratori siciliani, lontani dalle proprie famiglie, costretti a vivere in una condizione di separati. Alcuni di noi anche da più di 10 anni. Si dice che non vi siano posti disponibili. La verità invece è un’altra. I posti ci sono ma l'azienda preferisce occuparli con lavoratori a tempo determinato, senza dare opportunità a chi da anni aspetta di tornare in Sicilia . Noi chiediamo che prima di effettuare le trasformazioni da part time a full time e di chiedere nuove assunzioni si tenga conto di tutti quei lavoratori siciliani che da anni stanno cercando di tornare nella propria terra, perché dopo anni di sacrifici anche noi dobbiamo avere il diritto ad essere trasferiti".e che attendono da anni il trasferimento nella nostra isola. Qualcuno vuol far passare il messaggio che la conversione in full-time del bacino degli 800 del 'progetto Mix' impedirebbe il trasferimento in Sicilia dei portalettere del Nord, ma le due vicende non sono collegate fra loro perché si tratta di bacini differenti: gli 800 sono 'sportellisti' mentre a chiedere il trasferimento dal Nord in Sicilia sono prevalentemente 'portalettere'. Allo stesso tempo non può neppure rappresentare un impedimento la programmazione della stabilizzazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato, in considerazioni delle esigenze di personale dell’azienda".- perché al di là di tutto si tratta di lavoratori ai quali debbono essere garantiti legittimi diritti, compreso quello di potere rientrare in Sicilia presso le proprie famiglie nonché adeguate condizioni contrattuali a tempo indeterminato. In Sicilia c’è una carenza di organico che potrebbe essere affrontata proprio con la mobilità dei nostri corregionali e con l’impiego full time del personale. Auspico che anche il governo Musumeci si faccia latore delle giuste istanze di questi lavoratori presso il governo nazionale in modo da sollecitare in management di Poste Italiane verso scelte più eque e che siano in ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro che, dopo le sentenze della Corte di Giustizia Europea, impongono la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato per chi è precario da oltre trentasei mesi"."Nel biennio 2019/2020 - hanno scritto in una nota unitaria Slp Cisl, Slc Cgil, Uilposte Uil, Failp Cisal, Confsal Com e Fnc Ugl - altre azioni di politica occupazionale saranno messe in atto, fino al definitivo superamento delle problematiche sopra richiamate. Ritenere, come fa qualcuno, gli accordi sottoscritti inadeguati ed iniqui è frutto di una mancata conoscenza approfondita della situazione occupazionale ed economica di una Società quotata in Borsa ed in fase di riorganizzazione".ed entro i primi dicembre dovrebbero essere comunicati i numeri del prossimo 2019.