La condanna per tentato omicidio inflitta ad Antonino Porcasi scende da 9 a 6 anni. L'aggressione fu brutale, ma è caduta l'aggravante dei motivi abbietti e futili. L'imprenditore Franco Bacchi restò vivo per miracolo. La sentenza è della Corte d'appello presieduta da Antonio Napoli.che si era costituito parte civile con l'assistenza dell'avvocato Claudio Gallina Montana, e a ciascuno dei figli assistititi dall'avvocato Valeria Minà. Il danno definitivo sarà stabilito in sede civile.. Porcasi, reo confesso, titolare di una piccola azienda edile, era convinto che Bacchi rubasse la luce dal suo contatore per illuminare la fabbrica di muletti industriali. E così lo seguì, gli taglio la strada con la macchina e iniziò a picchiarlo con un grosso bastone. Il referto era impietoso: trauma cranico, frattura di tibia, perone, polso, urna e radio. La furia si fermò solo quando un contadino vide la scena e iniziò ad urlare., ha sostenuto che l'aggressione fu la conseguenza di mesi di litigi. La pena in primo grado era già stata scontata di un terzo per la scelta del rito abbreviato.