in una delle camere da letto, un cavo elettrico che attraverso un foro nel muro da un interruttore “salvavita”, usciva fuori in strada per essere poi collegato alla rete pubblica.

Bonculescu ha così ammesso le proprie responsabilità, precisando di averlo realizzato da circa un anno.

Un danno economico per l'Enel di circa ottomila euro.

I poliziotti durante le fasi dell’accertamento hanno notato la presenza di numerosi elettrodomestici e telefonini cellulari. Inoltre, in camera da letto si trovava una bicicletta culla quale provenienza il 42enne non ha saputo dare giustificazioni plausibili. E' quindi scattata anche la denuncia a piede libero.

