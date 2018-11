Governo May a pezzi sulla Brexit. Dopo il sì 'collegiale' di ieri all'intesa sulla bozza d'accordo definita a Bruxelles, si dimettono due ministri e due sottosegretari, mentre la premier difende l'accordo con la Ue, definendolo il migliore negoziabile "nell'interesse nazionale". È decisa ad andare avanti malgrado le dimissioni di alcuni ministri. Ma il deputato Tory Jacob Rees-Mogg, capofila dei brexiteers più radicali, formalizza la richiesta di una mozione di sfiducia. E un'altra tegola arriva dagli unionisti nordirlandesi del Dup, che denunciano la bozza. Sterlina sotto pressione, Bruxelles non commenta, ma Tusk convoca un vertice straordinario per il 25 novembre.