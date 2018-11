Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato anche l’Assessore Totò Cordaro e i rappresentanti dei Comuni di Altofonte e Palermo sono state fornite informazioni sul “Pre-patto” sottoscritto appunto fra Regione e Comuni.

“Il coinvolgimento dell’Assemblea regionale siciliana è fondamentale, adesso non ci sono più scuse e bisogna passare dalle parole ai fatti – dice Caracausi – Ho ribadito all’assessore Cordaro la necessità di un intervento urgente di pulizia per scongiurare nuovi problemi alla popolazione che vive lungo il fiume e in particolare agli abitanti di fondo Picone,che hanno subito danni con l’ultimo nubifragio. Faccio un nuovo appello a tutti i cittadini affinché contribuiscano a far sì che il fiume arrivi al primo posto nella classifica del luoghi del cuore del Fai, il che potrebbe essere un ulteriore incentivo verso la riqualificazione. Il mio ringraziamento a Igor D’India che ha iniziato questo percorso e a tutte le associazioni impegnate in questi mesi affinché il fiume Oreto non sia dimenticato”.

