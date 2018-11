Ad avere la peggio un pensionato ed un minorenne. Nel primo caso, l'uomo di 75 anni stava attraversando la strada in via Oreto, all'altezza del civico 395: a travolgerlo un uomo a bordo di uno scooter. L'impatto si è rivelato violentissimo, al punto da scaraventarlo per terra facendogli battere la testa.E' stato ricoverato con prognosi riservata al Civico. E' in gravi condizioni anche un sedicenne che si trovava a bordo di una moto con un coetaneo; lo scontro con un'auto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in via Borremans. I due giovani sono stati sbalzati dalla sella, entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dai sanitari del 118. Una volta effettuati gli accertamenti, per il ragazzo i medici hanno espresso la riserva sulla vita.Entrambi sono deceduti domenica: il primo sarebbe stato travolto da un'auto pirata mentre si trovava sul suo scooter, sulla carreggiata laterale di viale Regione Siciliana all'altezza di Lidl: le indagini per rintracciare chi era alla guida della macchina sono ancora in corso. Il giovane è invece finito contro il guardrail sulla strada statale 113, nella zona di Finale di Pollina, dopo aver perso il controllo della sua Suzuky.L'uomo, che abitava nella zona del Borgo Vecchio, stava per attraversare la strada all'altezza di via Mazzini quando è stato investito. L'impatto è stato violentissimo, al punto da infrangere il parabrezza.