Tragedia sfiorata ieri nel Trapanese, sulla linea ferroviaria che collega Marsala a Petrosino. All'altezza della frazione di Triglia Scaletta, un furgoncino Fiat Doblò è rimasto bloccato tra le sbarre di un passaggio a livello. Il conducente pensava di riuscire ad attraversare in tempo i binari, ma i suoi calcoli si sono rivelati errati quando ormai era troppo tardi e le sbarre si erano già del tutto abbassate. Sceso repentinamente dal veicolo, è riuscito a restare illeso ed evitare la tragedia.A nulla è valso cercare di avvisare il conducente del treno agitando le braccia, per evitare il violento impatto. Il convoglio, un regionale 26629, non è riuscito ad arrestarsi per tempo e ha travolto il furgoncino, distruggendone la parte posteriore. Dovendo rimuovere il mezzo dai binari, la circolazione ferroviaria sul tratto compreso fra Castelvetrano e Trapani è stata interrotta per circa un'ora.