La merce sequestrata è stata devoluta in beneficenza ad istituti di accoglienza.

Gli interventi rientrano nel piano di controllo dell’abusivismo commerciale, eseguito dagli agenti del nucleo commercio su area pubblica.

Anche in questo caso, poiché il venditore non ha esibito alcuna autorizzazione per il commercio, oltre al sequestro di merce e attrezzature, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di suolo pubblico.

PALERMO - Circa 1200 chili di prodotti ortofrutticoli sono stati sequestrati ieri pomeriggio in due distinti interventi eseguiti dalla Polizia Municipale, in viale Regione Siciliana nord ovest all’altezza di via Trabucco ed in via Luigi Sarullo, a Passo di Rigano.Circa 560 chili sono stati sequestrati ad un venditore che stazionava in viale Regione Siciliana nord ovest all’altezza di via Trabucco, dove aveva installato sul suolo pubblico una postazione di vendita di frutta e ortaggi vari, senza avere le dovute autorizzazioni in merito. Oltre al sequestro della merce e delle attrezzature è stato denunciato all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di suolo pubblico.Altri 650 chili invece, sono stati sequestrati ad un quarantenne che aveva allestito la vendita di prodotti ortofrutticoli in via Luigi Sarullo, la strada che unisce via Roccazzo a via Castellana.