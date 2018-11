Tragedia in un'abitazione nel centro di Aymavilles, paese a pochi chilometri da Aosta, dove una donna di 48 anni, Marisa Charrere, infermiera, ha ucciso i due figli di 7 e 9 anni, Nissen e Vivien, e poi si è tolta la vita. La prima ipotesi degli investigatori è che per compiere il suo gesto la donna - che ha lasciato due lettere in cui si duole del peso delle avversità della vita - abbia utilizzato un' iniezione letale con un cocktail di farmaci che la donna ha portato a casa dall'Ospedale in cui lavora.L'allarme è stato dato dal marito e padre, agente del corpo forestale della Valle d'Aosta, dopo il suo rientro a casa, verso mezzanotte.