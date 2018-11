Si tratta delle economie dei bandi che si sono succeduti nei decenni, a partire dal 1993 quando la Regione mise sul piatto 170 miliardi di lire per riqualificare la parte più antica del capoluogo: un processo di rinascita in cui però sono rimasti dei buchi neri e che non sempre ha dato i risultati sperati. L’amministrazione Orlando ha così raschiato il fondo del barile e deciso di rimettere in circolo i fondi rimasti, puntando soprattutto sull’edilizia degradata anche alla luce dei crolli di questi anni.

particolarmente colpito dalla crisi – dicono il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Emilio Arcuri -

Il particolare pregio di questo bando e dei progetti approvati è che si tratterà di lavori non invasivi, non aggressivi del territorio, ma anzi di riqualificazione e per la sicurezza, a conferma del fatto che

‘cemento’ non vuol dire sempre ‘speculazione’ o ‘cementificazione’".

da Palazzo Rosselli all’Albergheria a Palazzo Ragusa al Cassaro, passando per Palazzo Arezzo, Palazzo Filangeri o Palazzo Burgio. Sono questi alcuni degli edifici del centro storico di Palermo che torneranno all’antico splendore grazie agli 11 milioni di euro del settimo bando del Comune: un iter iniziato nel 2016 e che soltanto adesso è entrato nel vivo con la pubblicazione della graduatoria definitiva.o con ancora i segni dei bombardamenti: uno stato di degrado, e a volte di pericolo per la pubblica incolumità, che può dipendere dalla mancanza di soldi per i lavori ma anche dall’elevato numero di proprietari che magari non si mettono d’accordo. Casi diversi l’uno dall’altro, ma che erano accomunati dall’esigenza di intervenire in modo deciso.e che comprendono otto coperture, 37 interventi parziali e ben 42 su intere unità edilizie con un volume totale delle unità edilizie di 316 mila metri cubi e condominiali di 34 mila metri cubi. In totale sul piatto ci sono 11,7 milioni di euro, di cui 8,9 in conto capitale e quasi 2,8 in conto interessi, che andranno a ben 447 proprietari; di questi, quasi 1,9 milioni sono destinati a 25 immobili fortemente degradati su cui il Comune ha puntato molto.se si prendono in considerazione per esempio i palazzi storici, su 15 soltanto uno fa capo a chi vive nella zona e sui beneficiari soltanto quelli di tre opere sono residenti. L’elenco è comunque vasto e comprende numerosi gioielli che insistono sul Cassaro, in via Maqueda o all’Albergheria, tanto per citarne alcuni. C’è il Palazzo Ventimiglia di Geraci, che sorge in corso Vittorio Emanuele accanto al museo Riso: un edificio che al piano terra ospita una banca ma che presenta, per il resto, il segno dei bombardamenti. Qui, complici piazza Bologni pedonalizzata, il museo regionale e la sede Unesco a Palazzo Gulì, investire è tornato conveniente anche se il Comune finanzierà solo il restauro: il ripristino dei piano ormai scomparsi sarebbe a carico dei privati.e Palazzo Arezzo al Cassaro, Palazzo Rosselli all’Albergheria ma soprattutto Palazzo Rammacca alla Vucciria: grazie agli interventi privati sul Mazzarino, piazza Garraffello si appresta a rinascere. Ci sono poi gli interventi parziali (dove cioè il contributo è inferiore al 51%) per i palazzi Piraino, Roccaforte, Bologna, Filangeri, Gravina, Petyx e Burgio. E infine le coperture di Palazzo Santa Margherita, Airoldi e Barlotta di San Giuseppe.e sul fronte della riattivazione di un circolo virtuoso di economia in un settore, quello dell'edilizia,, il che fa prevedere che in totale gli interventi comporteranno investimenti che in totale potrebbero anche raddoppiare gli 11 milioni pubblici. Se poi si considerano anche i soldi che i proprietari dovranno impiegare, per esempio, sugli impianti, la cifra potrebbe lievitare ulteriormente dando una boccata d’ossigeno all’edilizia. Adesso ai beneficiari toccherà trasmettere la documentazione e poi, tra 15 giorni, si partirà con l’istruttoria tecnica, l’acquisizione dei pareri urbanistico-edilizi, la verifica e approvazione dei computi metrici e infine la determinazione dell’importo di contributo da assegnare a ciascun beneficiario con un formale provvedimento.degradata. Negli anni Novanta sono stati quattro i bandi emanati e finanziati con 170 miliardi di lire dalla Regione, con una legge del 1993: gli avvisi sono datati 1995, 1997, 1998 e 1999. Il quinto e il sesto risalgono invece al 2002 e al 2006, finanziati con la Cassa depositi e prestiti. I soldi, però, non sono stati spesi tutti e la crisi ha fatto il resto, bloccando i lavori e lasciando alcune somme inutilizzate.di interventi. Di questi 228 sono casi urgenti, 304 edifici pericolanti e 901 degradati, con un trend decrescente rispetto al 2010 (1.535) e al 2007 (1.573). La mappatura, che comprende gli antichi quattro mandamenti (Palazzo Reale, Castellammare, Tribunale e Monte di Pietà) ha messo in luce le condizioni difficili di interi quartieri: da via Maqueda al Capo, dalla zona del Tribunale alla Vucciria, passando per i mercati storici e l’Albergheria.