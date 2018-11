Secondo quanto accertato dalle Fiamme gialle, al termine di una verifica fiscale, la titolare della ditta, con la collaborazione del marito, al fine di evadere le imposte ha omesso di dichiarare ricavi per oltre 3 milioni di euro e Iva per quasi 500mila euro, relativamente agli anni d'imposta dal 2012 al 2016, incorrendo nel reato di dichiarazione infedele. Di fondamentale importanza è risultato un file, rinvenuto in un computer in uso agli amministratori, contenente le registrazioni di tutte le ordinazioni prese ai tavoli dai dipendenti del ristorante tramite i nuovi palmari. Sequestrati cinque autovetture, otto fabbricati quattro terreni e disponibilità liquide rinvenute sui conti correnti aziendali dei due amministratori. (ANSA).