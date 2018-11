2) CATANIA - Land, nuova dogana, ore 09:00 Giornata nazionale delle piccole e medie imprese, nell'ambito di una manifestazione di Piccola industria in tutta Italia.

3) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 09:00 Convegno su "Prevenzione e contrasto dell'alienazione genitoriale". Partecipa, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese.

4) CALTAGIRONE (CT) - Teatro Regina Margherita, ore 09:00 Convegno di studi dal titolo 'Il municipalismo di Luigi Sturzo'.

5) PALERMO - Ist. Volta, passaggio dei Picciotti, ore 09:30 II edizione della giornata dedicata all'informazione e alla prevenzione nelle scuole denominata "La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo".

6) CATANIA - Tar Sicilia, via Istituto Sacro Cuore 22, ore 09:30 Cerimonia di intitolazione di un'aula del Tribunale al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e scopertura del suo busto. Segue incontro dell'Anm sui tempi della giustizia amministrativa. Partecipa, tra gli altri il segretario generale della Giustizia amministrativa Gabriele Carlotti.

7) PALERMO - San Paolo Palace Hotel, ore 09:30 Attivo unitario di Cgil, Cisl e Uil sulle proposte da presentare al governo per la legge di Bilancio 2019. Conclude il segretario nazionale della Uil Carmelo Barbagallo.

8) CATANIA - Via Prefettura, ore 09:30 Manifestazione di protesta organizzata da Filcams Cgil, Uiltucs e Ugl sicurezza civile in occasione di un incontro in Prefettura sull'appalto di vigilanza armata dell'aeroporto.

9) CATANIA - Piazza Duomo, p. Università, via Etnea, ore 10:00 "Open Bus Village", presentazione di nuovi mezzi di trasporto che da sabato prossimo saranno a disposizione dell'Amt. Alle 16 nel Palazzo della Cultura workshop sulla sostenibilità dei servizi pubblici con il sindaco Salvo Pogliese.

10) CATANIA - Museo Civico Castello Ursino, ore 11:00 Presentazione della mostra "io Dalí", organizzata dal Comune nel trentennale dalla scomparsa dell'artista catalano, in programma dal 17 novembre al 10 febbraio 2019.

11) CATANIA - Via S. Sofia, ore 12:00 Inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell'Azienda Policlinico - Vittorio Emanuele.

12) CATANIA - Consorzio bonifica, via Centuripe, ore 12:30 Insediamento, alla presenza dell'assessore regionale dell'Agricoltura Edy Bandiera, del nuovo commissario straordinario del Consorzio, Francesco Nicodemo.

13) CATANIA - Le ciminiere, ore 13:30 Seminario di formazione organizzato dalla Città metropolitana dal titolo "Le principali novità del Codice dei contratti pubblici con particolare riguardo agli affidamenti diretti e alle procedure sotto-soglia".

14) AGRIGENTO - Biblioteca Comunale "La Rocca", ore 15:30 L'amministrazione comunale presenta le direttive generali del Prg.

15) CATANIA - Hotel Le Dune, Viale Kennedy 10 B, ore 15:30 Prima giornata di lavori di "MuovitItalia", kermesse di Forza Italia, fino al 18 novembre.

16) PALERMO - Teatro Massimo, palco reale, ore 16:00 Conferenza stampa di presentazione dello spettacolo "La mano felice/Il castello del principe Barbablù" in scena dal 18 novembre.

17) PALERMO - Museo Salinas, ore 17:00 Confronto tra il professore Salvatore Nicosia e il social media manager Tony Siino nell'ambito del "Festival della parola".

18) PALERMO - Libreria Modusvivendi, ore 18:30 Presentazione del libro "Le sette fantastiche meraviglie del mondo antico", di Angela Ferrara, uccisa a 31 anni lo scorso settembre dal marito a colpi di pistola.

19) PALERMO - Associazione Eglise, ore 18.30 Progetto #18Esplorazioni, la Sicilia negli scatti di Alberto Alicata, Iole Carollo, Nino Cannizzaro, Fabio Florio, Giuseppe Iannello, Claudio Majorana, Francesco Malavolta, Ornella Mazzola e Luca Savettiere. Fino al 16 dicembre.

20) CATANIA - Ist. Ventorino, p. S. Domenico Savio, ore 19:00 Presentazione della XII edizione della Giornata nazionale della colletta alimentare in programma il 24 novembre.

21) PALERMO - Teatro Biondo, ore 21:00 Debutta "L'abisso", spettacolo scritto e interpretato da Davide Enia.

PALERMO - Avvenimenti previsti per venerdì 16 novembre in Sicilia:1) CATANIA - Via Etnea - Via Prefettura, ore 08:30 Manifestazione di protesta organizzata dal sindacato Siap per la tutela dei diritti dei poliziotti. Analoga manifestazione in concomitanza di fronte alla questura, fino alle 12.