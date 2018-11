sui treni e nelle stazioni. Obiettivo di Fs Italiane migliorare la qualità del viaggio e la vita di milioni di persone che ogni giorno usano i servizi di Trenitalia e chiedono, insieme a puntualità, pulizia e comfort, anche più attenzioni, informazioni e sicurezza.da Silvio Damagini, Direttore del Trasporto Regionale di Trenitalia Sicilia, e da Fulvio Bellomo, Direttore Generale del Dipartimento Infrastruttura Regione Siciliana. Cinque i desk informativi presenti nelle stazioni siciliane, a Palermo Centrale, Palermo Notarbartolo, Palermo Punta Raisi, Messina e Catania, in continuo contatto con le Sale operative regionali.dedicati a informare e assistere i viaggiatori; a loro si aggiungono, in stazione e a bordo treno, i colleghi di Protezione Aziendale, preparati professionalmente per affrontare e prevenire situazioni problematiche sul fronte della security. Addetti che operano in stretto contatto con le Forze dell’Ordine, alle quali è affidata in via esclusiva l’attività di prevenzione e repressione dei reati.desk informativi in stazione; assistenza a terra con accoglienza al binario; assistenza a bordo treno; in biglietteria per informazioni su orari e itinerari, e gestione dei rimborsi; caring digitale: con l’App Trenitalia le persone possono attivare il servizio gratuito di smart caring per essere informati in tempo reale sui treni scelti, con messaggi automatici disponibili per linea o treno entro 30 minuti prima della partenza del treno scelto, o con messaggi personalizzati inviati direttamente dalle sale operative in casi di anormalità, indicando anche le alternative di viaggio. E ancora il call center e chat gratuiti: in caso di criticità (scioperi, interruzioni, anormalità) il numero dedicato gratuito 800 89 20 21 e la chat, disponibile dalle 8 alle 20, per chiedere assistenza, cambiare la prenotazione o richiedere un rimborso.