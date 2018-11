Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il concorso che mette in palio undici posti da consigliere parlamentare. Si rinforzeranno, quindi, le file degli amministrativi di Palazzo dei Normanni. Quella di consigliere parlamentare è una delle figure più ambite. La selezione sarà per titoli ed esami: le domande dovranno essere inviate entro 31 giorni.gli aspiranti consiglieri parlamentari devono essere cittadini italiani con un’età compresa tra i 18 e i 41 anni. Gli altri requisiti obbligatori prevedono il possesso di una laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o scienze statistiche, ottenuta con un voto di almeno 105 su 110. I titoli di studio ottenuti all’estero devono essere dichiarati equipollenti alla laurea italiana. In più, i candidati devono avere l’idoneità fisica all’impiego e il pieno esercizio dei diritti civili e politici.compilando entro le 12 del prossimo 17 dicembre il modulo disponibile nella sezione concorsi sul sito dell’Ars. Nel documento devono essere indicati i dati anagrafici del candidato, il possesso della cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e se risultino procedimenti o condanne penali. In più devono essere indicati il diploma di laurea posseduto con l’indicazione della votazione e della facoltà in cui è stato ottenuto, la lingua in cui si intende sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera e titoli come diplomi di specializzazione, master, dottorati di ricerca o rapporti di lavoro continuati con la pubblica amministrazione, che danno diritto a un vantaggio nella formazione delle graduatorie in caso di parità.La fase scritta prevede un tema di diritto amministrativo, uno di diritto costituzionale, uno di contabilità di Stato e degli enti pubblici e un tema di storia d’Italia dal 1860 a oggi. Ciascuna prova avrà la durata di otto ore e darà diritto a un punteggio massimo di 30 punti. Gli esami orali saranno centrati su diritto costituzionale e regionale, diritto parlamentare, amministrativo e degli enti locali, contabilità di Stato e degli enti pubblici, storia d’Italia e della Sicilia, politica economica. Prevista, inoltre, la lettura e traduzione di un breve testo scritto nella lingua straniera scelta dal candidato per il colloquio, e una prova di accertamento sulle capacità di utilizzo del computer per la redazione di testi e per la ricerca su banche dati disponibili su internet.