L’incontro, che si è svolto nella sala Florio di Palazzo Forcella De Seta, ha avuto come temi la verifica della regolarità contributiva e la gestione delle attività di sistema. Ma si è parlato anche del contratto di lavoro.

PALERMO - Ance Palermo ha ospitato, oggi, i vertici del Coordinamento delle Casse Edili nazionali, riuniti a Palermo come ultima tappa di un percorso che li ha portati in giro per l’Italia.“Dopo la firma dello scorso luglio del contratto di lavoro, la Commissione che coordina le Casse Edili, ha programmato una serie di incontri sul territorio nazionale per confrontarsi con i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori su quanto determinato – ha spiegato il presidente del Coordinamento delle Casse Edili, Carlo Trestini -. Dato che si tratta di un contratto in evoluzione, il nostro obiettivo era quello di ascoltare difficoltà e indicazioni per suggerire eventuali modifiche e aggiustamenti. Questi incontri sono per noi momento di confronto e scambio”.“In seguito alla crisi dell’edilizia, negli ultimi anni, il settore è completamente stravolto – ha aggiunto il segretario generale della Feneal Uil Palermo e vice presidente della Cassa Edile del capoluogo, Ignazio Baudo -. Oggi servono strumenti nuovi che garantiscano la bilateralità che, a sua volta, va intesa come strumento che deve dare servizi alle imprese e ai lavoratori. Incontri come quello di oggi servono a confrontarsi per trovare nuove strade affinché questi servizi siano rispondenti alle esigenze reali di tutti. Una strada da percorrere, ad esempio, potrebbe essere la creazione, presso le Casse Edili, di un ufficio che faciliti tutti gli aspetti burocratici con i quali imprese e lavoratori devono fare i conti”.