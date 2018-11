Mario Incudine incanta Enna

diventando il centro della musica made in Sicily, grazie all’attesissima esibizione di Mario Incudine che sta regalando emozioni a tutta Italia e che si canterà, con grande entusiasmo per i suoi conterranei, in occasione dell’inaugurazione del rinnovato store Bruno Euronics.è fissato per domenica 18 novembre alle 18,00 in viale Unità d'Italia - C.da S. Lucia, poco dopo il taglio del nastro previsto per le 17,30. Mario Incudine, fresco della collaborazione con Biagio Antonacci nel singolo “Mio Fratello”, il cui videoclip porta la prestigiosa firma di Gabriele Muccino e la partecipazione di due attori d’eccezione come i fratelli Rosario e Giuseppe Fiorello, è il primo artista siciliano ad aver fuso una canzone pop con il “Cunto siciliano”.; il “cuntista”, in cima alle top ten delle classifiche nazionali, torna nella terra natia, per fare vibrare le corde della propria chitarra tanto amata, che lo ha portato a calcare i più prestigiosi palcoscenici, tra cui quello del teatro Greco di Siracusa con “Le supplici” di Eschilo, per la regia di Moni Ovadia.. Dalle ambientazioni futuriste, alla danza delle ballerine in costume, fino agli strolling table: ecco cosa c’è da aspettarsi dallo straordinario pomeriggio che farà stringere tutti i cittadini attorno al ristrutturato store che, da oltre 20 anni, offre di posti di lavoro al territorio.- ha dichiarato il direttore del negozio Alessandro Motta - tra indotti e avvicendamenti, ha creato opportunità professionali per tante categorie di lavoratori, assicurando, per tutti questi anni, un futuro stabile a centinaia di famiglie. Dopo la fase di restyling, il negozio, secondo in Sicilia, da cui poi è partita l’espansione verso la Calabria e il Veneto, è finalmente pronto per essere mostrato ai tantissimi curiosi con un design e una vision innovativi. Regaleremo un pomeriggio indimenticabile a tutta la città, che invitiamo a partecipare numerosa a condividere con noi questo importante momento, ma anche a scoprire tutte le nostre novità”.saranno presenti le autorità locali, l’ingegnere Maurizio Andronico, presidente dell’azienda, Enza Bruno, presidente onorario, Pina Bruno, gli esponenti del Cda con i soci e i rappresentanti delle forze armate.è il secondo punto vendita aperto dalla Bruno in Sicilia e lo scorso anno ha festeggiato i suoi primi 20 anni.