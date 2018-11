AUGUSTA (SIRACUSA) - Cinquantamila metri quadrati, l’equivalente di 9 campi da calcio, di discarica abusiva con eternit dato alle fiamme e fin dentro al letto del torrente Mulinello che sfocia nel porto di Augusta. La compagnia della guardia di finanza del comune del Siracusano ha sequestrato un'area che costeggia uno dei corsi d'acqua della zona che anticamente richiamarono i primi insediamenti greci, oggi gli insediamenti industriali.Una discarica abusiva di notevoli proporzioni che per le mappe catastali del Comune era una semplice strada interpoderale. I militari hanno notato la vasta area lastricata da rifiuti solidi urbani e industriali, scarti di lavorazione e materiale edile: tutti rifiuti qualificati come pericolosi per la salute pubblica. Soprattutto l’eternit, presente in grandi quantità. Le fiamme gialle hanno notato anche che alcune lastre di eternit erano state date alle fiamme e altre, a causa dei recenti temporali, avevano invaso il letto del torrente. Secondo i finanzieri la situazione sarebbe "fortemente lesiva per l’intero ecosistema che alimenta la qualità dell’aria e dell’acqua in tutta la zona".Sono in corso gli accertamenti per individuare la proprietà degli appezzamenti di terreno interessati dallo sversamento illecito di rifiuti e nel frattempo sono state avviate le opere propedeutiche alla bonifica, alla presenza di personale della locale Asp. Informata la Procura cui sono è stata segnalata la sussistenza di reati "ambientali". L’area utilizzata è stata delimitata.