La società partecipata del comune di Palermo ha infatti revocato il bando emanato l’anno scorso e che era ancora aperto per la scelta di un direttore, figura che manca ormai da tempo, ma il nuovo statuto votato da Sala delle Lapidi ha cambiato le carte in tavola.rivolgersi all’esterno. Sta di fatto, però, che cambiato lo statuto va modificato anche il bando che è così staro revocato. “A breve ci sarà una nuova selezione in sintonia con quanto previsto dallo statuto – spiega l’amministratore unico Giuseppe Norata – Stiamo rimodulando il bando perché abbiamo l’esigenza di un direttore generale”. Anche perché la società, attualmente, non ha nemmeno un consiglio di amministrazione e tutto grava sulle spalle del solo Norata.Ugo Forello e Concetta Amella – Gli amministratori e i cda, al di là delle loro capacità e competenze, possono cambiare e sono comunque nominati dalla politica mentre un direttore generale garantirebbe continuità e potrebbe rimettere in moto la macchina aziendale, agendo con maggiore libertà. Abbiamo più volte chiesto che la Rap si doti di questa figura e speriamo che i tempi siano celeri”.