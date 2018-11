"Quel video terribile che documenta la morte di Riccardo stretto al suolo mentre urla invano chiedendo aiuto. Quei calci ripetuti riferiti da 14 testimoni. La lesione al fegato. Due condanne pronunciate dai Giudici di primo e secondo grado improvvisamente annullate dalla Cassazione senza rinvio 'perché il fatto non costituisce reato'. È un momento difficilissimo - prosegue l'avvocato Fabio Anselmo in un post su Facebook - ma se vogliamo essere vicini ed aiutarli non abbandoniamo la strada della civile indignazione. Quel che posso dire è che la vicenda giudiziaria non è da considerarsi chiusa. Attendiamo le motivazioni. Di più non dico".

"Non so che dire, mi casca il mondo addosso", ha commentato a caldo il padre Guido. Ma un altro post, nel gruppo "Gli Amici del Maghero" annuncia: "La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è già nei nostri programmi, ma non solo".

PALERMO - "Guido e Andrea Magherini. Una famiglia distrutta". Sono le parole del legale difensore della famiglia Magherini dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha assolto i tre carabinieri accusati di omicidio colposo per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta il 3 marzo 2014 a Firenze. Il collegio ha disposto l'annullamento della sentenza d'appello perché "il fatto non costituisce reato".Riccardo, morto d'infarto durante le fasi, concitate, dell'arresto, era figlio di Guido Magherini, ex calciatore che ha vestito anche la maglia rosanero n. 10. La famiglia di Riccardo non ha mai smesso di combattere per avere giustizia e dopo il caso di Stefano Cucchi, aveva sperato che anche il caso di Riccardo si sarebbe risolto allo stesso modo. Ieri in tarda serata la sentenza. E la delusione della famiglia.