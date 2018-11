All'indomani del botta e risposta fra i vicepremier, prosegue lo scontro fra Lega e M5s sui rifiuti in Campania. Il presidente della Camera bacchetta Salvini per le parole verso il sindaco di Napoli ('Non mi piace venga a dire 'mangiateli'', riflette Fico) e garantisce: altri inceneritori in Campania mai. Il leader del Carroccio però insiste: "chi dice sempre e solo dei 'No' provoca roghi tossici e malattie". Perché in Lombardia ci sono 13 impianti e in Campania uno?, si chiede il vicepremier, che aggiunge: "Non c'è nel contratto? Vallo a spiegare ai bambini che fra due mesi respirano merda".