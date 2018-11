passaggio De Felice Giuffrida, in cui si trovava anche un'auto ferma al centro della carreggiata con il conducente, in attesa del pusher. Insospettiti dall’atteggiamento del giovane e dal luogo insolito di sosta, gli agenti hanno monitorato i suoi movimenti a distanza: pochi istanti dopo, l'automobilista è stato raggiunto da un altro giovane, uscito dal portone di una palazzina con un involucro.

Stava per consegnarlo al cliente, quando gli agenti sono intervenuti. Il giovane ha cercato di sbarazzarsi della droga e ha lasciato cadere l'involucro nell'abitacolo, fingendo di intrattenere una conversazione con il conducente del mezzo, ma è stato poco dopo recuperato dai poliziotti.

E' stata anche effettuata una perquisizione personale sul 23enne, che addosso aveva 450 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio.

M.F. è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’acquirente è stato invece segnalato, in quanto consumatore. Ma i controlli si sono estesi anche a Brancaccio, dove gli agenti hanno arrestato un pregiudicato, il 35enne Nicola Barbato che aveva violato gli arresti domiciliari.

