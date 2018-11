La Commissione, trattandosi di installazione temporanea, ha proposto il parcheggio Basile, l’impianto di via Mulè o l’impianto di via Guido Rossa. Così facendo l’attuale impianto rimarrebbe fruibile tutto l’anno e a disposizione delle associazioni, dei ragazzi e delle famiglie e si eviterebbe un eventuale danneggiamento della struttura che allungherebbe i tempi della riapertura”.

A chiederlo i capigruppo di Forza Italia Giulio Tantillo e di Fratelli d’Italia Mimmo Russo. “Tale proposta è stata accettata dalla Commissione Urbanistica che, a seguito della convocazione degli uffici, ha invitato gli stessi ad allocare l’impianto in altri siti della città – dicono in una nota Tantillo e Russo -sport rotellistici con una lettera indirizzata al sindaco Orlando: "Il Pattinodromo comunale del Giardino Inglese è l’unica pista di pattinaggio regolamentare della città, un gioiello ancora inespresso per il Comune e per i pattinatori di Palermo, che potrebbe invece diventare un prezioso valore aggiunto per la comunità locale. L’impianto, infatti, a seguito dei lavori di ristrutturazione del 2004 che, dopo circa 8 anni di chiusura, lo hanno riqualificato dando un forte impulso alla ripartenza dell’attività rotellistica di tutto il comune e della provincia, fu affidato in gestione alla nostra affiliata Asd Sporting Centre Mediterraneo. Purtroppo dalla fine del 2012, senza alcun preavviso da parte delle istituzioni comunali, l’amministrazione palermitana ha deciso di concedere nel periodo invernale per tre mesi l’impianto ad una società privata che allestisce una pista di ghiaccio su cui organizza ogni anno un evento con finalità prevalentemente commerciali. Sarebbe pertanto auspicabile che l’amministrazione comunale trovasse uno spazio alternativo per la pista di ghiaccio stagionale, riservando la struttura per tutto l’anno alle attività rotellistiche e mettendo così freno all’emorragia che i nostri vivai stanno vivendo in questi anni nel vostro territorio".