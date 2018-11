"Ma dobbiamo acquisirne altre - aggiungono dall'Infortunistica - ed effettuare nuovi rilievi sui segni di vernice trovati sullo scooter della vittima". Di Miceli abitava a Mezzomonreale, era sposato e aveva un figlio: "Un uomo serio e semplice - un operatore dedito al lavoro e con un grande senso del dovere", hanno detto dalla Rap, dove il 57enne lavorava nel settore della raccolta differenziata.

La caccia al pirata della strada non si ferma, le indagini proseguono a tutto spiano per rintracciare chi si trovava a bordo della macchina scura che ha travolto il 57enne: Di Miceli si trovava sulla carreggiata laterale della circonvallazione, tra il supermercato Lidl e il Bingo, quando è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull'asfalto."Invitiamo nuovamente l'automobilista a consegnarsi spontaneamente - dicono da via Dogali - per ricostruire nel dettaglio le fasi dell'incidente e sentire la sua versione di quanto accaduto". Nel frattempo, il proprietario di un'auto che corrisponderebbe a quella ricercata, è già stato contattato nelle scorse ore e il mezzo è stato passato al setaccio.Molte sono già state estrapolate ed analizzate, tra quelle del Comune e delle attività commerciali che ricadono nell'area in cui è avvenuto l'incidente