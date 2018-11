Ecco cosa fare a Palermo e dintorni questo fine settimana.Tantissime sono le manifestazioni, gli spettacoli e le visite guidate a Palermo questo week-end. L'Accademia di Belle Arti presenta "Tempi e Modi", manifestazione che ospita al suo interno tre eventi tra moda, design e creatività, allo Spazio Tre Navate dei Cantieri culturali alla Zisa, fino a sabato 17 novembre, a partire dalle 10. In mostra abiti seicenteschi, gioielli, costumi futuristici e l'installazione "Rethinking Time" con le proiezioni dei video elaborate direttamente in digitale sul concetto di "tempo che scorre".Torna "Da Capo a Capo", manifestazione organizzata dal Teatro alla Guilla con il sostegno di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. Un ricco programma di eventi per grandi e piccini, sabato 17 e domenica 18 novembre, realizzato con l’obiettivo di riscoprire la bellezza dello storico quartiere del Capo attraverso l’arte e la creatività.Visite guidate serali, invece, sabato 17 alle 20.30 e alle 21.30, a Villa Palagonia conosciuta anche come "villa dei mostri" a Bagheria.Ultimo appuntamento sabato 17 con l'itinerario "I luoghi di San Benedetto il Moro", con raduno alle 9 presso piazza Ponte dell’Ammiraglio, una passeggiata tra le bellezze nascoste del quartiere Brancaccio.Appuntamento con la storia, sabato 17 con “In Nomine Patris”, la visita guidata alla scoperta delle carceri del Tribunale della Santa Inquisizione e del complesso monumentale di Palazzo Chiaramonte.Per quanto riguarda la scena teatrale, uno spettacolo interessante, è "Solo con Te" di Giuseppe Muscarello ed Elisa Parrinello in scena al Teatro Ditirammu di Palermo sabato 17 e domenica 18.Mentre, al Teatro Libero, fino al 17 novembre l'appuntamento è con lo spettacolo "S/T/R/A/T/E/S Quartet", per raccontare temi duri e spinosi come la schiavitù e il razzismo.Tanti anche gli eventi a misura di bambino, a cui possono partecipare tutta la famiglia. Al Sanlorenzo Mercato di Palermo, l'associazione Palermobimbi presenta la terza edizione di "Food and Kids", evento sulla sana alimentazione tra momenti di gusto, divertimento ma anche informazione. L'appuntamento è per sabato 17 e domenica 18, dalle 11 alle 19.Uno spettacolo carico di emozioni ideato dal cantante Alessio Scarlata, in programma sabato 17 novembre alle ore 21 al Teatro Orione, è "Picciriddu"; un concerto teatralizzato che accompagnerà il pubblico all’interno della vita di un uomo che racconterà il mondo con gli occhi di un bambino.Al Sicilia Outlet Village, invece, va in scena “Il regno di ghiaccio”, spettacolo ispirato a una delle favole più amate dai bambini, sabato 17 alle 17.Per gli amanti del cibo ovviamente non mancano le sagre e le degustazioni a cui andare durante questo week-end. Da non perdere "Sapori d'autunno...e dintorni" a Villabate, la fiera agroalimentare tra gusto, cultura e spettacolo, sabato 17 e domenica 18 novembre in piazza della Repubblica.L'autunno di Castelbuono si anima con tre giorni dedicati al gusto, tradizione e spettacolo, con "Il valore dell'asino", in programma fino a domenica 18.Un weekend alla scoperta del corbezzolo, piccoli frutti protagonisti di antiche credenze e ingredienti di squisite e gustose ricette culinarie, è in programma sabato 17 e domenica 18 novembre al Serra Guarneri.Spostandoci verso Messina, il borgo peloritano di Monforte San Giorgio, sabato 17 e domenica 18 novembre presenta la nona edizione del "Giro delle Botti e dei Catoj", due giorni per gustare i prodotti della cultura contadina e culinaria delle Terre di Monforte e delle Terre di Sicilia, tra canti e danze della tradizione isolana, con concerti dal vivo di ensemble e gruppi folkloristici, stornellisti, cantastorie e serenate, e la possibilità di partecipare nella giornata di domenica alle visite guidate nelle antiche strutture del borgo.A Casalvecchio Siculo, invece, torna la "Sagra della zucca", giunta alla quarta edizione, con un weekend ricco di eventi per tutti i gusti sabato 17 e domenica 18.Non mancheranno feste e concerti all’insegna della buona musica. Sul palco del Teatro Politeama, sabato alle 17.30, si esibirà l'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta dallo statunitense John Axelrod. In scaletta, musiche di Šostakovič & Bernstein, due giganti del XX secolo.La musica brasiliana, con il suo sound inconfondibile, è protagonista del nuovo appuntamento al museo Antonino Salinas di Palermo, sabato 17 a partire dalle ore 20.30 con la cantante Giorgia Meli per celebrarla e incantare il pubblico.Al Mercato Excelsior di Palermo, a partire dalle 22 si fa spazio anche alla musica con il concerto dei Roxy, la band palermitana proclamata da Radio Time come la band più radiofonica in circolazione.In occasione della stagione concertistica degli Amici della musica di Cefalù, sabato 17 novembre alle 21, la serata è con PianoTrio Artemisia presso il Teatro Comunale Salvatore Cicero.