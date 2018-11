Ventuno anni fa i due imprenditori rilevano la pizzeria "La Braciera" di via Resuttana, a Palermo, che sotto la loro gestione è divenuta una delle più premiate a livello nazionale. di via Resuttana, a Palermo, che sotto la loro gestione è divenuta una delle più premiate a livello nazionale.

Che non sarà un'avventura facile si intuisce da subito. L'immobile, infatti, è di un ergastolano, Giuseppe Guastella. I vecchi gestori, l'avvocato Salvatore Ruta e la moglie, così raccontano i Cottone, li mettono in guardia. Per avere serenità la mafia pretende 6 milioni di lire all'anno. Il denaro viene incassato da Totuccio Binasco, oggi deceduto, gestore di un bar allo Zen che ha mediato il pagamento dell'estorsione.

Si arriva quasi allo scontro fisico.

A Di Maio subentra Pietro Salsiera. È lui l'uomo giusto perché conosce i Cottone. Gestisce, infatti, un supermercato nella stessa strada dove abitano i titolari della pizzeria che tornano a versare 1.500 euro nelle casse di Cosa nostra. Ad incassarli sono lo stesso Salsiera e poi Antonino Cumbo, che viene arrestato all'indomani della consegna del denaro, il 16 gennaio 2007.

: ci sono delle date che hanno segnato la vita dei fratelli Cottone. Coincidono con l'inizio e la fine di una storia di pizzo, sopraffazione mafiosa e, infine, di riscatto.e con essa pure il pizzo. Fino al 2004 gli imprenditori pagano regolarmente la stessa cifra con la sola variazione da 6 milioni a 3 mila euro. Due rate all'anno, le più canoniche: una a Pasqua e l'altra a Natale. Nel 2004 la pazienza dei Cottone vacilla. Uno dei fratelli prende l'iniziativa. Chi vive e lavora in un quartiere sa a chi ci si deve rivolgere. L'uomo forte è Giovanni Niosi. Di lui hanno anche parlato in giornali. Ottengono uno sconto: 1.500 euro all'anno, la metà di quanto pagavano prima, da versare in due rate. Niosi fa in tempo ad incassarne solo una. Poi, nel 2005 viene arrestato. Per due anni i mafiosi si “dimenticano” dei Cottone. Fino a quando uno dei fratelli non viene convocato da Salvatore Di Maio. È quest'ultimo che adesso vuole il pizzo perché, dice, “è una storia che non finirà mai”. Chi paga una volta, pagherà per sempre.e che nel 2010 subiscono una nuova richiesta estorsiva. Stavolta a farsi avanti sono Mario Napoli e Carlo Giannusa. Si presentano nel locale, chiedono come vanno le cose e annunciano che ripasseranno per “gli auguri di Natale”. Anche loro finiranno in carcere. Lasciano il testimone ad Antonino Siragusa e Antonino Tarallo. Della riscossione viene incaricato Luigi Siragusa. L'ultima richiesta arriva da Michele Pillitteri: 200 euro al mese. I Cotone non pagano.che convoca uno dei titolari nella sua autofficina di viale Regione Siciliana. Da lì a pochi giorni in pizzeria giungono Sergio Macaluso e Domenico Mammi: “Cercati un amico e mettiti a posto”. La misura è colma. I Cotone escono in strada, bloccano la Smart dei due mafiosi, oggi pentiti, e chiamano il 113., sostenuta da Addiopizzo e raccolta dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Palermo. L'ultima tappa di una vita di soprusi e riscatto è di ieri. Un'ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla Procura raggiunge tutte le persone che hanno fatto capolino nella vita dei fratelli Cottone, proprietari della pizzeria La Braciera.